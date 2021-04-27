Пользователей Android предупредили об опасности сохранения данных о платежных картах Фото: Евгения ГУСЕВА

Пользователей Android предупредили об опасности автоматического сохранения данных о платежных картах на смартфонах. Эксперты Hi-Tech Mail.ru заявили, что это может привести к тому, что данные окажутся в руках злоумышленников.

Специалисты сообщили, что обезопасить себя пользователи могут, если запретят сохранять и передавать информацию о картах сторонним сайтам. Для этого в настройках мобильного браузера нужно открыть раздел «Способы оплаты» и деактивировать пункт, который разрешает разрешающий автоматическое сохранение и заполнение информации о платежных картах или кошельках.

Кроме того, необходимо запретить сайтам в интернете проверять, если ли на мобильном устройстве сохраненные платежные данные: это на Android-смартфонах можно сделать в разделе «Конфиденциальность и безопасность», открыв пункт «Доступ к способам оплаты».

Эксперты посоветовали пользователем открыть в браузере меню «Флаги» (ввести в адресной строке Chrome://flags) и активировать пункты «Credit card autofill ablation experiment» и «Enable offering upload of autofilled credit cards». При активации данных пунктов сайты не смогут предлагать автоматически заполнить информацию о платежных банковских картах.