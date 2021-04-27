В США заявили, что будут вводить санкции за «неприемлемые» шаги России

В США заявили, что будут вводить против РФ санкции за шаги, которые считают неприемлемыми Фото: REUTERS

В США заявили, что американская сторона будет без колебаний вводить санкции против России за те ее шаги и действия, которые считает «неприемлемыми». Об этом во вторник, 27 апреля, сказал представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга.

Он отметил, что Штаты намерены провести прямые контакты с российской стороной после того, как РФ прекратит отвечать контрмерами на американские санкции. Представитель администрации Байдена заявил, что США не хотят способствовать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

- Развитие российско-американских отношений зависит отчасти от дальнейших прямых контактов. Американская сторона не хочет эскалации напряженности, однако США не станут гадать о развитии связей с Москвой и будут прямо говорить, какие ее шаги считают противоречащими стабильности в мире и неприемлемыми, - заявил чиновник.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в некоторых высказываниях деятелей в Вашингтоне о санкциях против российской стороны прослеживаются «шизофренические нотки».