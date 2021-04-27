Захарова призвала не допустить «грязных политических игр» в вакцинации от коронавируса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дело вакцинации от коронавирусной инфекции не должно превратиться в поле для «грязных» политических игр. Об этом во вторник, 27 апреля, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе заседания Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что в настоящее время особое внимание на информационном направлении необходимо уделить важности вакцинации от заболевания. Мария Захарова сказала, что всестороннее освещение усилий ООН по оказанию помощи наименее развитым странам в данной сфере – тоже предмет особых усилий как самой организации, так и ее государств-членов.

- Несомненно, данная сфера не должна становиться полем политических игр или недобросовестной информационной политики. В деле вакцинации нет места дезинформации, боям без правил между государствами производителями вакцин или грязным политическим играм, - подчеркнула представитель МИД России.

Мария Захарова добавила, что дезинформация, подобно оружию массового поражения, может наносить масштабный ущерб всему населению Земли.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель российского министерства иностранных дел сообщила об увеличении количества фейков относительно вакцин от коронавирусной инфекции и самой вакцинации. Мария Захарова назвала эту дезинформацию недобросовестной конкуренцией.