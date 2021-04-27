Экономист оценил рост цен на отдых в майские праздники

Курорты Турции из-за приостановленного авиасообщения с Россией останутся закрыты для российских туристов еще несколько месяцев, а Египет фактически откроется только в конце мая текущего года.

В связи длинными майскими праздниками цены на отдых за городом и на юге России могут возрасти в два-три раза. Такое предположение высказал доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов.

По мнению специалиста, значительный рост цен на отдых обусловлен желанием туристических компаний, владельцев авиакомпаний и гостиниц заработать и компенсировать тем самым малоприбыльные сезоны.

- Если же рассуждать с точки зрения туриста, то неожиданно возникшая возможность такого длительного отдыха в мае, естественно, вызывает среди россиян стремление отправиться в путешествие. Но здесь, к сожалению, выбора практически нет, цены, мягко говоря, кусаются, – рассказал Родионов ФАН.