Российские военные в Сирии продолжают оказывать помощь в восстановлении мирной жизни

Фото: Минобороны РФ

Российские военные на территории Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают прилагать усилия для невоенного разрешения конфликта и оказывают всестороннюю помощь сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом kp.ru сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что кризисная ситуация сложилась в городе Камишлия (провинция Хасеке), где до этого произошел конфликт между арабским и курдским населением.

Фото: Минобороны РФ

Благодаря усилиями Центра по примирению враждующих сторон удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку.

- С целью недопущения провокаций проводится патрулирование районов города силами российской военной полиции при поддержке армейской авиации ВКС России. Организовано возвращение в свои дома местных жителей, - сообщили в Минобороны.

Фото: Минобороны РФ

В ведомстве добавили, что 27 апреля в район Эт-Тай вернулось около тысячи человек. Также Центром по примирению стороны была проведена гуманитарная акция, где гражданам было выдано 440 продовольственных наборов. Свою помощь местным жителям продолжают оказывать и российские медики. За все время после конфликта российским Центром по примирению было проведено 2 825 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,9 тысяч тонн.

Российский Центр по примирению враждующих сторон выступает с призывом к командирам незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и как можно скорее встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.