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Здоровье28 апреля 2021 0:20

В России проверят образцы вакцины "Спутник V", закупленной Словакией

Для проведения экспертизы потребуется 600 доз препарата
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российская сторона возьмет на один месяц 600 доз закупленной Словакией вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для проведения экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве республики.

- Россия возьмет на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины "Спутник" (поступившей в республику 1 марта). Окончательное решение об использовании российской вакцины в Словакии будет принято по окончании данного контроля, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что по данным на27 апреля 2021 года в Словакии первую дозу вакцины от ковида получили 1,035 миллиона человек, а вторая была введена 436,4 тысячи гражданам.

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