Президент "Лиги шашлыка" раскрыл секреты главного блюда майских праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шашлык в России является одним из любимейших блюд граждан, особенно в период майских праздников. О том, как правильно готовить вкусные шашлыки и как выбрать мясо, рассказал президент "Лиги шашлыка" Валерий Мальцев.

По его словам, прежде всего следует покупать свежее мясо, но не парное. Парное мясо при готовке получается либо жестким, либо безвкусным, в каком бы маринаде его ни делать. Причина простая: при убое мышцы сжимаются и твердеют, а для правильной кондиции они должны немного расслабиться, "отдохнуть", "распуститься" - на это уходит несколько часов, а лучше сутки-двое. Некоторые виды парного мяса даже вредны: например, совсем молодой телятиной можно серьезно отравиться. ОБ этом он рассказал "Российской газете".

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