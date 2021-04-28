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Общество28 апреля 2021 2:34

Хуснуллин предложил сократить число регионов России

Вице-премьер считает избыточным число субъектов страны
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Хуснуллин считает избыточным количество регионов в России

Хуснуллин считает избыточным количество регионов в России

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что нашей стране слишком много регионов. Он также выступил с предложением сократить их количество с помощью объединения. Об этом он заявил во время выступления на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

- Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с кабмином. Но я полагаю, что 85 регионов нам не нужно, - высказался вице-премьер РФ.