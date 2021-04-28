Доктор Мясников объяснил, сколько литров воды в день нужно пить человеку

Российский врач и телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал о том, сколько человеку необходимо пить воды в день для поддержания баланса.

По его мнению, в среднем, при нормальной температуре окружающей среды человеческий организм выделяет примерно 1600 миллилитров жидкости. При этом с продуктами питания без учета напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров.

- Разница между двумя этими показателями - 400 миллилитров, у кого-то - 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков, - объяснил доктор в своем посте в Инстаграме.