Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 3:45

В России упрощаются правила использования маткапитала

Постановление правительства вступило в силу 28 апреля 2021 года
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

В России с 28 апреля 2021 года упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого были направлены средства материнского капитала. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу эту среду.

Отмечается, что теперь из правил направления средств или части суммы маткапитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата. Проект постановления в марте этого года разработал Минтруд, уточняет "Российская газета".