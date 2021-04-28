В России упрощаются правила использования маткапитала

В России с 28 апреля 2021 года упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого были направлены средства материнского капитала. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу эту среду.

Отмечается, что теперь из правил направления средств или части суммы маткапитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата. Проект постановления в марте этого года разработал Минтруд, уточняет "Российская газета".