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В мире28 апреля 2021 3:54

Лавров заявил о планах России представить список недружественных стран

Глава МИД РФ отметил, что "ждать осталось недолго"
Источник:kp.ru
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Лавров заявил о планах России представить список недружественных стран

Лавров заявил о планах России представить список недружественных стран

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство намерено в скором времени представить список недружественных стран. ОБ этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя дипведомства, все критерии для соответствующе оценки уже понятны, ждать осталось недолго.

- Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Думаю, ждать осталось недолго, - рассказал Лавров в интервью РИА Новости.