Блинкен рассказал о деталях переговоров США с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как пройдут переговоры американской стороны с Россией.

По его словам, стороны могут обсудить ряд важных вопросов, начиная со стратегической стабильности, если не будет "эскалации" со стороны Москвы.

- Американский президент Джо Байден ясно говорил, что если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать. Он также сказал, что мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения, но, конечно, все зависит от господина Путина, - заявил Блинкен в эфире CNN.