Врачи назвали лихорадку и сыпь симптомами укуса инфицированного клеща Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появление у человека лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон могут свидетельствовать об укусе инфицированного клеща.

По мнению врача-инфекциониста Морозовской детской больницы Алексея Ртищева, инкубационный период у инфекций, которые передаются клещами, в среднем составляет около месяца. Об этом он рассказал РИА Новости.

Уточняется, что если в эпидсезон ребенок или взрослый посещал лес или эндемичные районы, после чего у него возникли симптомы инфекционного заболевания, в том числе лихорадка любой степени, а также сыпь, то нужно немедленно обратиться к врачам за помощью.

Ранее сайт kp.ru писал, что в теплое время года многие граждане стремятся вырваться на природу, забывая, что она таит в себе немало угроз. Одна из них – клещи. Укус клеща у человека может вызвать самые неприятные последствия. Несмотря на то, что сам по себе укус клеща у человека не представляет серьезной опасности, главный риск - инфекции, которыми паукообразное может наградить свою жертву.