Проведение фестиваля искусств Burning Man вновь отменили из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы фестиваля искусств Burning Man ("Горящий человек"), который по традиции проходит в штате Невада, второй год подряд заявляют о решении отказаться от проведения мероприятия из-за пандемии коронавируса.

До covid-19 фест проходил в американской пустыне города Black Rock City, где на протяжении нескольких дней выставляли произведения современного искусства. Под конец мероприятия обычно сжигали огромную деревянную фигуру, которая символизировала человека. Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.

- Все участники проекта Burning Man занимались проработкой возможных сценариев, пытаясь вернуть к жизни наш пустынный город в 2021 году. <...> Мы все равно еще живем во время пандемии, и организационные сложности невозможно преодолеть в имеющееся у нас время. Мы планируем проведение фестиваля на 2022 год, - сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса мероприятия, в том числе показы и фестивали были отменены или перенесены. В прошлом году в России отменили около 70% мероприятий, которые должны были организовать и провести компании event-индустрии летом 2021 года.