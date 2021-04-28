Последние новости на утро 28 апреля 2021: В Белом доме оценили ответные меры России на санкции США

В Белом доме оценили ответные меры России на санкции США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 28 апреля 2021 года. Вашингтону и Москве предстоит провести "откровенный разговор" из-за введения ответных мер российской стороны на объявленные ранее американские санкции. По словам высокопоставленного представителя администрации США, подобные беседы уже проходили между Россией и США. При этом Штаты пытаются понять, какими будут действия и намерения РФ. Он также добавил, что американские представители не настроены на эскалацию, но хотят показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".

Проведение фестиваля искусств Burning Man в американской пустыне второй год подряд отменили из-за коронавируса. До covid-19 мероприятие проходило в городе Black Rock City, где на протяжении нескольких дней выставляли произведения современного искусства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки испугалась "призрака Линкольна", 16-го президента США Авраама Линкольна. Громкий звук, похожий на скрип, внезапно раздался во время традиционного брифинга Псаки для журналистов.

Роскосмос планирует отправить к Луне корабль с животными. Госкорпорация уже заказала разработку специального космического аппарата для возможности осуществления отправки биологических объектов к спутнику Земли.

Российское правительство намерено в скором времени представить список недружественных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам руководителя дипведомства, все критерии для соответствующе оценки уже понятны, ждать осталось недолго.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14" отстыковался от МКС. Еще сутки он проведет на орбите, пока специалисты проводят тестирование новой системы построения ориентации при затоплении. Завтра в 03:34 по московскому времени "космический грузовик" войдет в плотные атмосферы Земли со скоростью более семи километров в секунду.

В канадской провинции Квебек зарегистрировали первую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови. Это произошло после того, как человеку был введен препарат AstraZeneca против коронавируса.