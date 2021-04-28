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Политика28 апреля 2021 7:36

Лавров: Войны в Донбассе можно и нужно избежать

Глава МИД России заявил, что Зеленский готов любой ценой удерживать власть
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, оценивая возможность вооруженного конфликта в регионе, где российское гражданство оформили уже более полумиллиона местных жителей.

- Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него - это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами, - отметил глава российского МИДа в интервью РИА Новости.