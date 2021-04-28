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Наука28 апреля 2021 8:09

Ученые нашли способ убить коронавирус за секунду

Для эксперимента специалисты создали экспериментальную установку, состоящую из отрезка трубы из нержавеющей стали, через которую протекает раствор, содержащий коронавирус
Ася КУЗНЕЦОВА
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Специалисты из Техаса открыли способ теплового воздействия на коронавирус

Специалисты из Техаса открыли способ теплового воздействия на коронавирус

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Техасского университета A&M нашли способ убить коронавирус за секунду с помощью высокой температуры. Метод помогает найти новые способы защиты от распространения коронавируса на большое расстояние. Результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.

Для изучения метода учёные построили установку, в которой раствор с коронавирусом протекал по трубе из нержавеющей стали. Трубу нагревали до высокой температуры, и в течение нескольких секунд тепло воздействовало на вирус. При температуре в 72 градуса Цельсия титр вируса снижался за половину секунды в сто тысяч раз. Этого хватает для нейтрализации вируса и защиты окружающих от передачи.

Учёные отмечают, что такой метод можно применять для систем вентиляции, кондиционирования, отопления и очистки воздуха, а также для нейтрализации вируса гриппа.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что в петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера создали первый в мире тест для определения клеточного иммунитета к коронавирусу. Он работает по принципу реакции Манту и уже в обозримом будущем может пополнить собой «арсеналы» больниц и поликлиник по всей России.

Также на сайте сообщали, что в Челябинске учёные предложили лечить от коронавируса с помощью грибов и дрожжей.