Зеленского обвинили в афере с резким подорожанием газа

На Украине рассказали об афере Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повышение тарифов на газ на Украине - это результат аферы президента Владимира Зеленского, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

- Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался, - заявил Корнейчук в эфире телеканала "Первый независимый".

Он также отметил, что после запуска на Украине газа украинской добычи с себестоимостью в 2,5 - 2 гривны, монополисты начали продавать его в два с половиной раза дороже. По словам Корнейчука, "ответственность за эту аферу" несёт именно президент Зеленский.

- На этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается, - уточнил политолог.