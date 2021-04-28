Врач-инфекционист назвал способ предотвращения третьей волны коронавируса в России

Инфекционист напомнил, что возможность привиться от коронавируса стала привилегией для многих стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повторный рост заболеваемости коронавирусом в России можно избежать, если люди будут знать свой статус относительно COVID-19 и пройдут вакцинацию, заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

- Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел или не болел, есть антитела или нет антител, привит или не привит. Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения, - сказал врач на Европейской недели иммунизации. Его слова приводит РИА Новости.

Он также заявил, что вакцинация от коронавируса стала привилегией для многих стран, а в России прививки доступны, но, к сожалению, большинство её игнорирует. Врач также напомнил, что применение вакцины с научно подтверждённой эффективностью поможет людям обезопасить себя и своих близких от заболевания.

При этом Андрей Поздняков призвал воздержаться от путешествий и массовых мероприятий независимо от "COVID-статуса" и пояснил, что даже переболевший человек может заразиться заново, а прошедший вакцинацию мог быть уже заражён, поэтому остаётся риск заразить окружающих, хотя для самого человека угроза жизни и здоровью сводится к минимуму.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, эпидемиолог Альтштейн предупредил о возможности третьей волны коронавируса в России и отметил, что заболеваемость коронавирусом в стране уже месяц остаётся на плато.