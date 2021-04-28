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Экономика28 апреля 2021 10:04

Минсельхоз разработает меры по сдерживанию цен на гречку

Крупа дорожает в России с начала 2021 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минсельхоз РФ разрабатывает меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречневую крупу в России

Минсельхоз РФ разрабатывает меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречневую крупу в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство сельского хозяйства России разрабатывает меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречневую крупу, сказано в заявлении министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что нынешние объёмы производства круп в России отвечают спросу предприятий переработки и обеспечивают потребности населения.

- В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз России планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности, - также сказано в заявлении министерства.