Минсельхоз разработает меры по сдерживанию цен на гречку

Минсельхоз РФ разрабатывает меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречневую крупу в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство сельского хозяйства России разрабатывает меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречневую крупу, сказано в заявлении министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что нынешние объёмы производства круп в России отвечают спросу предприятий переработки и обеспечивают потребности населения.

- В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз России планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности, - также сказано в заявлении министерства.