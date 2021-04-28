Сергей Лавров оценил ситуацию с русским языком и церковью на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию с русским языком и церковью на Украине.

- То, что говорит президент Зеленский в различных своих интервью, что никаких проблем нет ни с русским языком, ни с Русской православной церковью на Украине, и что он все это готов с президентом Путиным обсуждать, вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем, и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует, — приводит слова Лаврова сайт МИД РФ.

Министр иностранных дел выразил уверенность, что Владимир Зеленский знает об этих проблемах в стране.

Напомним, в начале апреля пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании "украинского русского" языка. Она сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык, поэтому Киеву необходимо заявить о наличии "украинского русского".