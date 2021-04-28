Сергей Лавров об отказе Бразилии от "Спутника V": Эту работу ведут американцы Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отказе Бразилии от российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" замешаны американцы. Главу МИД РФ удивляет, что американская сторона даже не скрывает, что ведет такую работу.

- Когда бывший Госсекретарь США М.Помпео ездил по Африке, он громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не торговать с Россией и Китаем, потому что эти страны «преследуют эгоистические цели». А США торгует с африканскими государствами исключительно "во благо их народов", — цитирует Лаврова сайт МИД РФ.

Он сообщил, в Бразилии возникло протестное движение против такого решения властей.

- Если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено, и уже не стесняются публично диктовать свою волю, — заявил Лавров.

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили о политических мотивах отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в ввозе вакцины. Также они напомнили, что США в 2020 году пытались помешать сотрудничеству России и Бразилии в приобретении вакцины, указывая на "дурное влияние" на государства Северной и Южной Америки.