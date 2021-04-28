Работу общественного транспорта Хабаровска оптимизируют

Решить проблему пассажирских перевозок сможет новая дорожная карта краевого минтранса. Фото: правительство Хабаровского края

27 апреля Михаил Дегтярев посетил хабаровский автовокзал и провел совещание в рабочем формате. Глава региона обсудил ситуацию с обслуживанием пассажиров на пригородных автобусных маршрутах. Поводом стал поток жалоб жителей края, в том числе, поступивших на личный аккаунт врио губернатора.

По поручению главы края краевой минтранс разрабатывает дорожную карту по пассажирским перевозкам.

- Я предлагаю руководителям Хабаровска и Хабаровского района представить предложения по оптимизации маршрутов. В частности, по сокращению пересекающихся и вводу новых. Отталкиваться нужно от интересов людей, тем более что пассажиры прекрасно знают, что им нужно, - предложил Михаил Дегтярев.

Кроме ужесточения контроля за перевозчиками, глава региона предлагает необходимую поддержку со стороны регионального правительства. Михаил Дегтярев помогает налаживать коммуникации с лизинговыми компаниями по приобретению новых транспортных средств. В частности, это может быть сделано по линии АО «ВЭБ-лизинг». Если транспортные компании не подходят по параметрам, есть варианты объединения для закупки нового подвижного состава.