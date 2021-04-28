Россия обязала пассажиров из Индии тестироваться на коронавирус в аэропорту

Все граждане, прилетающие в Россию из Индии, обязаны пройти тестирование на коронавирус прямо в аэропорту, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также рассказала, что тестирование будет проходить в два этапа: сначала в аэропорту пассажир пройдёт экспресс-тестирование, а затем биоматериал для него направят в лабораторию для классического ПЦР-теста.

- Мы это делаем, чтобы защитить россиян от рисков, которые возникают с каждой вновь обнаруженной мутацией вируса, - объяснила Анна Попова на международном конгрессе "Молекулярная диагностика и безопасность 2021".