Названы сферы с самым высоким спросом на сотрудников в 2020 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали объявления работодателей о поиске сотрудников и назвали сферы, где с марта 2020 года по февраль 2021-го персонал искали активнее всего.

Сферы, где повышенный спрос на сотрудников:

Транспорт и логистика - 23%,

Производство и агропром – 13%,

Торговля - 12%,

Офисные службы и бизнес-услуги - 9%,

Строительство и недвижимость - 9%,

Сфера услуг - 8%.

А вот в сфере IT и финансов ситуация менее позитивная, здесь прирост составил всего 3%.

Набор специалистов также замедлился в отраслях красоты и здоровья, культуры и образования, а также маркетинга - по 2%.

При этом больше всего новых резюме было связано с офисными службами и бизнес-услугами (17%). Соискатели активно претендовали на вакансии водителей, охранников, операторов, администраторов и курьеров, сообщает RT.

Ранее работодатели рассказали о своем отношении к высшему образованию у соискателей. Почти 75% компаний считают наличие диплома о высшем образовании обязательным требованием, предъявляемым к соискателям. А более 50% предпочитают обращать внимание на опыт работы и профессиональные навыки работкина, сообщает газета "Известия".