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В мире28 апреля 2021 11:06

На Украине оценили готовность России защищать Крым

Олег Жданов считает, что для Киева возрастает "военная угроза"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Украинский военный эксперт оценил готовность России защищать Крым

Украинский военный эксперт оценил готовность России защищать Крым

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Украине будет сложнее "вернуть" Крым, так как Россия закрыла доступ в три района Черного моря.

По его мнению, закрытие трех районов моря говорит о том, что Россия готовит свои войска для обороны Крыма, из-за чего для Киева возрастает "военная угроза".

- Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, — отметил Жданов.

Ранее пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович рассказал о совместной подготовке Киева и НАТО к войне за Крым. Он отметил, что в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отработана возможная ситуация войны с Россией. Учения НАТО пройдут в мае-июне этого года. Альянс активно привлекает к ним Украину, Молдавию и Грузию.