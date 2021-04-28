Центробанк: В 2021 году в России сократится оборот наличных

В Центробанке рассказали, что в 2021 году в России сократится оборот наличных Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Банк России спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в стране в 2021 году.

Как пишут "Известия" со ссылкой на регулятор, с 2016 года оборот "налички" в стране увеличивался. Однако в 2020 году произошло резкое увеличение объемов наличности в экономике на 2,8 триллионов рублей. Это связывает с эффектом от пандемии коронавирусной инфекции и ее последствиями.

В Центробанке ожидают, что часть наличных денег вернется в банки уже в этом году, однако этот процесс может занять несколько лет. Также сдерживать оборот "налички" будет рост популярности безналичных платежей. Согласно прогнозам, в 2021 году россияне вернут в банки около двух триллионов рублей наличными.

Ранее в банке ВТБ заявили, что россияне смогут отказаться от использования пластиковых карт уже через 3-5 лет. По словам эксперта, для всех этих операций достаточно цифровой карты, которую можно оформить в мобильном банке в несколько кликов. Развитие инфраструктуры для использования цифровых карт и пандемия привели к увеличению доли онлайн-покупок в структуре трат россиян, по ряду категорий доля электронной коммерции за прошлый год увеличилась в разы и продолжает расти.