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Общество28 апреля 2021 11:20

По просьбе губернатора Андрея Чибиса федеральное правительство РФ направит 300 млн рублей на закупку томографов для областной больницы

Появление двух новых аппаратов позволит наладить своевременную диагностику пациентов в главной клинике Заполярья
Павел ЧЕРНЫШОВ
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300 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ будет направлено на софинансирование расходов Мурманской области по приобретению двух томографов для областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 апреля.

Решение было принято в ответ на обращение губернатора региона Андрея Чибиса. На сегодняшний день в главной клинике Заполярья работают четыре аппарата МРТ, степень изношенности которых довольно велика. Они постоянно требуют остановок на ремонт, что приводит к задержкам в плановых исследованиях. Появление двух новых аппаратов позволит наладить своевременную диагностику пациентов.

Ранее стало известно, что в Мурманскую область за счет фонда «Круг добра» начали поставлять дорогостоящие лекарственные препараты для лечения детей с редким заболеванием – спинально мышечная атрофия (СМА), сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Восемь флаконов препарата Спинраза уже переданы в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Ранее лечение трех детей со СМА осуществлялось за счет областного бюджета. В этом году мы тоже предусмотрели необходимые средства, за что спасибо коллегам из Мурманской областной Думы. Благодаря поддержке Фонда теперь у нас появилось больше возможностей, чтобы спасать детей с таким редким генетическим заболеванием»,отметил глава региона.

Еще один препарат Рисдиплам для юного северянина в количестве 18 флаконов доставят в Мурманскую городскую детскую поликлинику до 1 мая.