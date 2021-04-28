По просьбе губернатора Андрея Чибиса федеральное правительство РФ направит 300 млн рублей на закупку томографов для областной больницы

300 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ будет направлено на софинансирование расходов Мурманской области по приобретению двух томографов для областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 апреля.

Решение было принято в ответ на обращение губернатора региона Андрея Чибиса. На сегодняшний день в главной клинике Заполярья работают четыре аппарата МРТ, степень изношенности которых довольно велика. Они постоянно требуют остановок на ремонт, что приводит к задержкам в плановых исследованиях. Появление двух новых аппаратов позволит наладить своевременную диагностику пациентов.

Ранее стало известно, что в Мурманскую область за счет фонда «Круг добра» начали поставлять дорогостоящие лекарственные препараты для лечения детей с редким заболеванием – спинально мышечная атрофия (СМА), сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Восемь флаконов препарата Спинраза уже переданы в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Ранее лечение трех детей со СМА осуществлялось за счет областного бюджета. В этом году мы тоже предусмотрели необходимые средства, за что спасибо коллегам из Мурманской областной Думы. Благодаря поддержке Фонда теперь у нас появилось больше возможностей, чтобы спасать детей с таким редким генетическим заболеванием», – отметил глава региона.

Еще один препарат Рисдиплам для юного северянина в количестве 18 флаконов доставят в Мурманскую городскую детскую поликлинику до 1 мая.