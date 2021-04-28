В Госдуме позитивно оценили идею обучать школьников безопасному поведению в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение ввести в российских школах новый предмет. Учеников могут начать обучать безопасному поведению в соцсетях.

Парламентарий отметила, что стоит разработать соответствующий алгоритм и внедрить программу в школы.

- Все знают, что у нас проходит урок ОБЖ. И очень важно менять предмет этих уроков. Потому что то, что было опасно, скажем, 20 лет назад, сегодня уже не представляет такой угрозы, но появились новые риски и новые опасности, - отметила депутат в беседе с RT.

Она уверена, что новые знания помогут уберечь детей от опасностей, которые таятся в виртуальном пространстве. Многие родители даже не представляют, «какую опасность несут соцсети для маленьких граждан».

- Дети могут стать не только жертвами мошенников, но и более страшных сообществ. Тех, кто толкает наших детей к непредсказуемым решениям и самым печальным последствиям. Поэтому уверена, что нужно преподавать это детям, — заключила депутат.

Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с еще одной инициативой. Она уверена, что необходимо ввести в школах регулярные уроки диетологов.

Сегодня это особенно актуально, так как здоровье детей резко ухудшается. Многие имеют хронические заболевания, связанные с нарушением питания, или лишний вес, пишет ФАН.