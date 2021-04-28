В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать продукты для празднования Пасхи — яйца, творог и куличи.

- При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета, — приводит слова пресс-службы ведомства РИА Новости.

При выборе творога стоит обратить внимание на цвет: он должен быть белым с кремовым оттенком. Покупая кулич, нужно обратить внимание на его верхушку. Если она мокрая, то кулич может оказаться испорченным до окончания срока годности.

Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор не намерен запрещать продажу спиртных напитков на майские праздники в России в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.