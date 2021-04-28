Анна Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об уровне заразности новых штаммов коронавирусной инфекции. По ее словам, один заболевший референтным штаммом коронавируса в среднем заражает четырех человек, а его мутациями — в шесть раз больше.

- По новым штаммам в среднем 23 зараженных от одного инфицированного получается, и здесь нужен более тщательный контроль за теми, кто контактировал с заболевшим, — сообщила Попова на международном конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021".

Она добавила, что ведомство тестирует россиян на всех территории страны, изучает популяцию коронавируса и фиксирует большое число его штаммов. Это позволяет предотвратить распространение новых мутаций.

Ранее Анна Попова рассказала, что Россия занимает 87 место в мире по среднесуточной заболеваемости коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора отметила, что по количеству тестов на коронавирус из расчета на миллион населения Россия занимает место в первой десятке.