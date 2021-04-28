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Здоровье28 апреля 2021 11:39

Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса

Роспотребназор проводит тестирование россиян по всей территории страны для мониторинга распространения новых мутаций, сообщила глава ведомства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анна Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса

Анна Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об уровне заразности новых штаммов коронавирусной инфекции. По ее словам, один заболевший референтным штаммом коронавируса в среднем заражает четырех человек, а его мутациями — в шесть раз больше.

- По новым штаммам в среднем 23 зараженных от одного инфицированного получается, и здесь нужен более тщательный контроль за теми, кто контактировал с заболевшим, — сообщила Попова на международном конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021".

Она добавила, что ведомство тестирует россиян на всех территории страны, изучает популяцию коронавируса и фиксирует большое число его штаммов. Это позволяет предотвратить распространение новых мутаций.

Ранее Анна Попова рассказала, что Россия занимает 87 место в мире по среднесуточной заболеваемости коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора отметила, что по количеству тестов на коронавирус из расчета на миллион населения Россия занимает место в первой десятке.

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