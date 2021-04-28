В России впервые с 27 сентября 2020 выявлено меньше восьми тысяч заражённых коронавирусом за сутки

В России выявлено 7 848 случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние сутки выявлено 7 848 новых случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный показатель впервые с 27 сентября 2020 года составил менее восьми тысяч заболевших. Общее число заразившихся в России составляет 4,7 миллиона человек, сообщает оперативный штаб. У 13,7 новых заболевших не было никаких проявлений коронавируса.

Больше всего заражённых за сутки выявлено в Москве (1 840), Санкт-Петербурге (723) и Московской области (612). В Ненецком и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной области, на Алтае и в Тыве выявлено по одному случаю заражения коронавирусом за сутки.

За сутки в России выздоровели 8 420 пациентов, а за всё время пандемии врачи смогли вылечить от коронавируса 4,4 миллиона человек.

Число погибших от коронавируса россиян за сутки увеличилось на 387 человек, достигнув 109 367 летальных исходов.