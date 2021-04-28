Зеленский заявил, что хочет встретиться с Путиным в Ватикане

Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретить с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане.

- Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире в Донбассе, — сказал в интервью итальянскому изданию la Repubblica.

Он отметил, что Ватикан отличается от других стран тем, что действует исключительно моральной силой, не имея при этом военно-политических или экономических интересов. По словам президента Украины, в Ватикан часто "обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего". Он добавил, что "Папа Римский по своему призванию является пророком мира".

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в настоящее время уже ведется работа над местом и датой возможной встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что одной из тем планируемой встречи Путина и Зеленского могли бы стать результаты саммита "четверки" в Париже.