В Белоруссии не намерены менять форму правления

Власти Белоруссии не планируют менять форму правления в стране Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Конституционной комиссии Белоруссии Петр Миклашевич сообщил, что не видит необходимости менять форму правления в стране с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую.

- Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления как президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет, — сообщил он журналистам.

Кроме того, будет предложено расширить полномочия премьер-министра. В частности, усилить его роль в формировании правительства и бюджетной сфере, сообщает конституционная комиссия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские спецслужбы обладают необходимыми доказательствами заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора.