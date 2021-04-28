Губернатор Василий Орлов: «Застройщики Приамурья смогут получать займы на строительство инфраструктуры на льготных условиях»

Застройщики Приамурья смогут получить льготные кредиты для возведения инфраструктуры под 3-4 процента годовых. Соответствующее соглашение правительство Амурской области подписало с фондом «ДОМ.РФ», банком «ДОМ.РФ» и акционерным обществом «Дом.РФ». Соглашение поможет повысить доступность жилья в регионе, привлечь инвестиции в строительную отрасль, а также создать в Приамурье комфортную городскую среду.

- Правительством области рассматривается схема привлечения через ДОМ РФ инфраструктурных облигаций для строительства инженерной инфраструктуры под жилую застройку. Это значит, что на льготных условиях застройщикам будут предоставляться займы для строительства инфраструктуры, что, соответственно, даст возможность развивать новые районы для жилищной застройки, - прокомментировал итоги подписания губернатор Амурской области Василий Орлов.

Соглашение между властями Приамурья и институтом развития «ДОМ.РФ» стало итогом инициатив, предложенных президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании. Выступая 21 апреля перед Федеральным собранием, глава государства сообщил, что «ДОМ.РФ» может активно привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций.

- Представлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. Что хотел бы особенно подчеркнуть: за счёт субсидий федерального бюджета, «ДОМ.РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке – порядка трёх-четырёх процентов годовых, - подчеркнул президент России.

После подписания соглашения с институтом развития у Амурской области появились правовые основания для использования возможностей, которые предлагает «ДОМ.РФ» для реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории региона.