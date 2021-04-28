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Политика28 апреля 2021 12:12

Политолог оценил шансы Зеленского изменить Минские соглашения

Глава Украины намерен расширить формат переговоров
Елена АКИМОВА
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Политолог оценил шансы Зеленского изменить Минские соглашения

Политолог оценил шансы Зеленского изменить Минские соглашения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский политолог Армен Гаспарян оценил шансы главы Украины Владимира Зеленского изменить или обновить Минские соглашения.

Эксперт уверен, что никаких перспектив у этой идеи нет.

- Шансы между нулем и ничем, - с сарказмом высказался политолог.

При этом он обратил внимание, что идея вовсе не новая. Петр Порошенко, предшественник Владимира Зеленского, пытался ее реализовать на протяжении всей своей президентской карьеры. Причем в то время Зеленский критиковал эти попытки.

- Минские соглашения — это идеальный документ с точки зрения международного права. Его бесполезно переписывать. Специально для Украины придумали облегченную формулу Штайнмайера, но даже ее Украина не может реализовать. Поэтому это безнадежная история, - резюмировал Гаспарян в беседе с Пятым каналом.

Эксперт уверен, что не стоит мешать Владимиру Зеленскому «делать роковые ошибки».

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, а также призвал к расширению нормандской группы. Этот шаг может привести к потере доверия со стороны Франции и Германии, а также всего Евросоюза. Об этом заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Экс-президент отметил, что подобные попытки могут полностью уничтожить единственный формат переговоров по Донбассу, пишет RT.