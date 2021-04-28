Полиция проверяет данные о поддельной медсправке журналиста Пивоварова.
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Полиция начала доследственную проверку по данным Росгвардии о поддельной медицинской справке, которая ранее была предоставлена для получения лицензии на оружие журналистом Алексеем Пивоваровым.
"Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия", - сообщил собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.
Также известно, что Росгвардия аннулировала Алексею Пивоварову все документы на оружие из-за поддельной справки.