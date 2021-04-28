Россия поможет Индии кислородными балонами и аппаратами ИВЛ Фото: REUTERS

Россиян направил на помощь Индии самолеты с медицинским грузом. На борту будут кислородные баллоны и аппараты ИВЛ.

Самолеты с медицинским оборудованием для лечения COVID-19 вылетят из российской столицы в течение 28 апреля.

- Помимо средств для дыхания на борту будут лекарственные препараты. Груз готовится к отправке. Планируется, что самолет полетит уже сегодня, - рассказал источник Пятого канала.

Ранее сообщалось, что в Индии вот уже несколько дней пиковые показатели заболеваемости коронавирусом. За одни сутки COVID-19 выявили почти у 350 тысяч человек.

Больницы работают на пределе возможностей, морги не справляются с нагрузкой. Тела погибших сжигают прямо на улицах.

В Индии гражданам страны рекомендовали носить защитные маски даже дома. Особенно это касается тех, кто проживает вместе с заразившимся коронавирусом, сообщает Свободная пресса.

В ВОЗ признали, что выявленные мутации нового штамма коронавирусной инфекции из Индии указывают на высокую заразность данного варианта вируса и его устойчивость к выработанным антителам как у переболевших, так и привившихся людей.

Своими силами справиться с эпидемией стране не удается. Ряд государств, в том числе Россия, пообещали оказать помощь в борьбе с коронавирусом.