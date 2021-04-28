Володин предложил создать рабочую группу по поддержке дотационных регионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложил создать рабочую группу по вопросам сбалансированности бюджетов регионов.

«Страна имеет федеративное устройство, разная ситуация в регионах, но мы должны делать все, чтобы независимо от того, где человек живет — в Москве, на Камчатке, в Кургане, в Адыгее чувствовали себя одинаково, чтобы качество медицинских услуг было одинаково, качество образования, общественны транспорт был эффективным и многие другие вопросы решались», — сказал Володин в эфире «Россия 24».

Спикер отметил, что Мишустин посетил все десять регионов, которые ранее депутатами были отмечены как регионы, требующие дополнительной помощи, и поблагодарил его за это.

«Учитывая, что у нас есть форматы, показывающие свою эффективность, давайте создадим рабочую группу, которая займется конкретно этим вопросом», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что в РФ есть регионы — доноры, и есть регионы — реципиенты. Володин отметил, что некоторым регионам хватает собственного бюджета для решения насущных проблем, а некоторым требуется серьезная финансовая поддержка.

"Допустим, мы будем обсуждать тему, связанную с обновлением общественного транспорта, есть регионы, которым бюджет позволяет самим закупать и автобусы, троллейбусы, трамваи. А есть регионы, которые не могут себе этого позволить… Если брать троллейбус — 24 млн, автобус тоже недешевый", - сказал спикер.

Он также отметил, что россияне в регионах, где не ведется добыча нефти, газа и нет деловой активности, должны чувствовать поддержку государства.