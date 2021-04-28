Роспотребнадзор опроверг информацию о начале третьей волны коронавируса в России

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о начале третьей волны коронавируса в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что говорить о начале третьей волны коронавирусной инфекции в стране рано, несмотря на прирост числа заразившихся.

- Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и, чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем, — сказал Покровский в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, прирост заболеваемости вызван недостаточными темпами вакцинации населения и несоблюдением масочно-перчаточного режима. Покровский сообщил, что стал реже встречать людей в маска в общественном транспорте и на улицах.

Ранее врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что повторный рост заболеваемости коронавирусом в России можно избежать, если люди будут знать свой статус относительно COVID-19 и пройдут вакцинацию. Врач также напомнил, что применение вакцины с научно подтверждённой эффективностью поможет людям обезопасить себя и своих близких от заболевания.