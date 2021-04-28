Мишустин: Россияне пережили самую острую часть пандемии

Россияне пережили самую острую часть пандемии, сказал Мишустин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России" в среду, 28 апреля, заявил, что россияне пережили самую острую фазу пандемии коронавируса.

"И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объемом задач", - сказал он в своем обращении к депутатам.

Он отметил, что работа правительственных групп была ярким для всех примером и такую практику нужно продолжать.

Мишустин также напомнил о ежегодном отчете правительства в Госдуме. Глава кабмина подчеркнул, что предстоит оценить налаженность совместной работы по исполнению поручений, данных президентом РФ в недавнем послании Федеральному собранию. Мишустин отметил, что есть много вопросов, требующих тесного взаимодействия.