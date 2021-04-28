Срок заключенным предложили снижать за получение ими образования

В ОП предложили снижать срок заключенным "в обмен" на образование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил главе ФСИН РФ Александру Калашникову предложение сокращать срок заключенным за получение ими "образования, научной степени или востребованной рабочей специальности". При этом уточняется, что подобный шанс можно дать только заключённым, отбывающим срок за совершение не тяжких деяний и оступившихся впервые.

Петров заявляет, что в мире в последние годы начали пересматривать систему наказаний, и в России в том числе укрепилось "мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять, прежде всего, функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных", передаёт РИА Новости.

В пример Петров привёл систему сокращения срока за прочитанные книги в Латинской Америке. Каждое произведение там снижает срок на один или два дня.

Представитель Общественной палаты также заявил, что основой преступности чаще всего становится именно невежество и нехватка воспитания или образования.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что во ФСИН обсуждают вопрос более активного вовлечения заключённых в работу, поскольку из-за пандемии в России резко сократилось число мигрантов.