Песков: Третьей волны коронавируса в России сейчас нет

Дмитрий Песков заявил, что в России нет третьей волны коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас в стране нет третьей волны коронавирусной инфекции. Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg.

Ранее агентство сообщило о третьей волне COVID-19 в России, ссылаясь якобы на неофициальную статистику правительства.

- Нет, вы видите цифры, вы цифры видите, они доступны всем, — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что никакой второй бухгалтерии нет и быть не может. Песков отметил, что речи об этом "абсурдны и не соответствуют действительности.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что говорить о начале третьей волны коронавирусной инфекции в стране рано, несмотря на прирост числа заразившихся. По его мнению, прирост заболеваемости вызван недостаточными темпами вакцинации населения и несоблюдением масочно-перчаточного режима.