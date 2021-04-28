Кремль не получал предложения о встрече Путина с Зеленским в Ватикане. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков заявил, что не знает, готов ли президент РФ Владимир Путин куда-то ехать для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться Киевом и Москвой.

Конкретизированного официального предложения по идее Зеленского о встрече в Ватикане Кремль пока не получал.

"Готов или не готов куда-то ехать [для встречи с Зеленским] президент Путин - я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки", - сказал Песков журналистам в среду.

Ранее Зеленский отметил, что Ватикан был бы идеальным местом для встречи с президентом РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса" для решения насущных для обеих стран вопросам. При этом глава российского государства подчеркнул, что если Зеленский хочет обсудить вопрос Донбасса, то сначала украинские власти должны договориться о перемирии в ДНР и ЛНР. При этом Путин подчеркнул, что будет рад видеть Зеленского в Москве.