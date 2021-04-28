Болгария подозревает шестерых россиян в организации взрывов в период с 2011 по 2020 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу Эмилияну Гебреву. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

"Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах", - сказала она.

По версии прокуратуры Болгарии, покушение на торговца оружием было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления болгарской стороны в январе 2020 года заявила, что в этой ситуации необходимо действовать по линии правоохранительных органов. Захарова подчеркнула, что обвинения Болгарии слабые и расплывчатые.