Кремль не исключает возможность объединения регионов РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, "не исключают ли в Кремле возможности объединения каких-либо регионов при согласии их жителей", заявил, что такая вероятность есть.

"Нет, не исключают. Но это может идти, что называется, только снизу. То есть это не может навязываться", - сказал Песков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин высказал личное мнение о том, что считает правильным путь развития РФ в рамках агломераций, а не территориально-административного деления.

Песков комментируя мнение Хуснуллина заметил, что "существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая". Пресс-секретарь подтвердил, что в некоторых регионах целесообразно говорить об определенной эффективности синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения.