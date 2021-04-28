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Общество28 апреля 2021 13:34

Кремль не исключает возможность объединения регионов РФ

Инициатива не должна навязываться населению
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Кремль не исключает возможность объединения регионов РФ.

Кремль не исключает возможность объединения регионов РФ.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, "не исключают ли в Кремле возможности объединения каких-либо регионов при согласии их жителей", заявил, что такая вероятность есть.

"Нет, не исключают. Но это может идти, что называется, только снизу. То есть это не может навязываться", - сказал Песков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин высказал личное мнение о том, что считает правильным путь развития РФ в рамках агломераций, а не территориально-административного деления.

Песков комментируя мнение Хуснуллина заметил, что "существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая". Пресс-секретарь подтвердил, что в некоторых регионах целесообразно говорить об определенной эффективности синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения.