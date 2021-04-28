Песков назвал досадным инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам Фото: Скриншот с видео

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал досадным происшествием инцидент с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше, где всю российскую символику убрали со стола прямо во время поединка между российской и польской спортсменками.

- Досадное происшествие. Знаю, что председатель принес извинения. На этом может быть исчерпан инцидент. Наша спортсменка проиграла в этом матче, думаю, что это связано с этим происшествием, - прокомментировал журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, финальный матч ЧМ по шашкам проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во время игры россиянки Тамары Тансыккужиной и полячки Натальи Садовской президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки, а позже объяснил это требованиями ВАДА.

Напомним, в рамках введенных Всемирным антидопинговым агентством санкций был введен запрет на использование российских флага, герба и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх.