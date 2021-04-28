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Спорт28 апреля 2021 13:48

Песков назвал досадным инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам

В Польше символику РФ убрали прямо во время поединка. Россиянка проиграла
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)
Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам

Фото: Скриншот с видео

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал досадным происшествием инцидент с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше, где всю российскую символику убрали со стола прямо во время поединка между российской и польской спортсменками.

- Досадное происшествие. Знаю, что председатель принес извинения. На этом может быть исчерпан инцидент. Наша спортсменка проиграла в этом матче, думаю, что это связано с этим происшествием, - прокомментировал журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, финальный матч ЧМ по шашкам проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во время игры россиянки Тамары Тансыккужиной и полячки Натальи Садовской президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки, а позже объяснил это требованиями ВАДА.

Напомним, в рамках введенных Всемирным антидопинговым агентством санкций был введен запрет на использование российских флага, герба и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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