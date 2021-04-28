Роскомнадзор проверяет фейки в TikTok о военных действиях у границ России

Роскомнадзор проверяет факты, полученные от Лиги безопасного интернета, о появлении в социальной сети TikTok фейковой информации о военных действиях вблизи российских границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор проверяет данные Лиги безопасного интернета о появлении в социальной сети TikTok фейковой информации о военных действиях около границ России, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Роскомнадзор изучает факты, изложенные в письме Лиги безопасного интернета. В случае выявления признаков недостоверной информации РКН обратится в Генпрокуратуру для принятия решения о блокировке фейков, - приводит ТАСС слова представителей Роскомнадзора.

Директор Лиги Екатерина Мизулина уточнила, что в TikTok обнаружили 546 фейковых публикаций на тему военных действий у российских границ и об участии российских военных в операции на территории самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. В фейковых публикациях также говорится, что жителей Москвы эвакуируют, а в самой столице наносят трафареты со схемами эвакуации в жилых кварталах города.

В Роскомнадзоре напомнили, что публикация заведомо недостоверной информации наказывается административным штрафом до пяти миллионов рублей для юридических лиц.

Напомним, в январе 2021 года Роскомнадзор вызвал руководство TikTok, Facebook, Telegram и ВКонтакте для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.