Экономист назвал условие, при котором цены на продукты снизятся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов назвал условие, при котором цены на продукты в магазинах снизятся. Это повлечет за собой снижение потребительской способности населения.

Если покупатели будут меньше денег тратить на товары, то продавцам ничего не останется, как вернуть ценники на прежний уровень, так как люди не в состоянии приобретать подорожавшие товары.

- Платежеспособность населения снижается, продавать товары становится все сложнее. Поэтому продавцам становится невыгодно задирать цены, - отметил в беседе с NEWS.ru Сергей Смирнов, доктор экономических наук (НИУ ВШЭ).

Еще один фактор, которые сказывается на цене товаров – это сезонность. Скоро лето, а значит овощи и фрукты начнут дешеветь. А цены на яйца снизятся после окончания Пасхи.

Третий фактор, который повлияет на стабилизацию цен – это баланс обстановки на мировой политической арене, отсутствие резких скачков курсов валют.

-Геополитика - это фактор роста в первую очередь курса рубля и во вторую очередь цен на продукты, как мне кажется, - заключил Смирнов.

Стоит отметить, что россияне обратили внимание не только на рост цен на продукты, но и подорожание бензина. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова спрогнозировала, насколько может подорожать бензин для автомобилистов по итогам 2021 года.

- Рост цен невозможно остановить, так как растут затраты. Скорее всего, по итогам 2021 года подорожание составит 5-6%, то есть, на уровень инфляции, - отметила аналитик в беседе с ФАН.